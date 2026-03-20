Unilever discute avec McCormick d'une cession de son activité alimentaire

(Actualisé avec détails, contexte)

Unilever ULVR.L a déclaré vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company MKC.N en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.

Le géant britannique de la distribution a indiqué avoir reçu une offre spontanée pour cette activité, qui représentait environ un quart de son chiffre d’affaires total en 2025, générant plus de 12,9 milliards d’euros l’an dernier.

Ces discussions marquent une possible accélération de la stratégie du directeur général Fernando Fernandez d'Unilever visant à repositionner le groupe vers des catégories à plus forte marge, comme la beauté et les soins personnels, après la scission de son activité glaces l’année dernière MICCT.AS .

Les entreprises ont précisé, dans des communiqués distincts, qu’il n’y avait aucune certitude qu’un accord serait conclu. Elles n’ont fourni aucun détail financier.

Unilever et McCormick ont confirmé les discussions vendredi, à la suite d’un article publié tard jeudi par le Wall Street Journal, le quotidien indiquant qu’Unilever était en pourparlers pour séparer son activité agroalimentaire et la combiner avec les activités de condiments de McCormick dans le cadre d’une opération entièrement en actions qui pourrait être finalisée dans les semaines à venir.

Le Financial Times avait rapporté en mars qu’Unilever avait envisagé, sans succès, une fusion de ses activités alimentaires avec celles de condiments de Kraft Heinz KHC.O .

A la Bourse de Londres, vers 08h07 GMT, l'action Unilever gagnait 1,20%.

(Rédigé par Prerna Bedi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)