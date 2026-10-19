Unilever cède Welly au fonds Forward Consumer Partners

Unilever a annoncé la vente de Welly Health PBC, marque américaine spécialisée dans les pansements adhésifs colorés, au fonds d'investissement Forward Consumer Partners. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été communiquées. Le groupe britannique avait acquis une participation majoritaire dans Welly en 2021 auprès de son cofondateur Eric Ryan. Selon le Wall Street Journal, l'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie de recentrage menée par le directeur général d'Unilever, Fernando Fernandez, qui souhaite privilégier les activités liées à la beauté et au bien-être. De son côté, Forward Consumer Partners réalise avec Welly son premier investissement dans le secteur de la santé grand public. Eric Ryan, cofondateur de la marque, réintégrera l'entreprise en tant que conseiller stratégique et membre du conseil d'administration.