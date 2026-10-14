UNIFY Group - Projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par UNIFY Group sur ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions

Le Conseil d'administration de la société Unify Group (la « Société ») réuni ce jour a approuvé, dans son principe, un projet d’offre publique d’achat simplifiée initié par Unify Group sur ses propres actions (l’ « Offre »), en vue de leur annulation. L’Offre serait réalisée dans le cadre de son programme de rachat, autorisé par l’assemblée générale de la Société du 8 juin 2026 (dans sa huitième résolution).





L’Offre serait réalisée, sous réserve de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du Règlement général de l’AMF et serait ouverte pendant une période minimale de 10 jours de négociation.





L’Offre serait libellée au prix de 2,70 euros par action et porterait sur un nombre maximum de 926.000 actions de la Société, représentant 1,51% du capital social d’Unify Group . La Société allouerait ainsi un montant pécuniaire maximal de 2.500.200 euros à ce programme de rachat d’actions financé sur la trésorerie disponible de la Société.





Ce prix d'offre extériorise une prime de 71,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Unify Group qui précède l'annonce de l'offre et de 56,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes au cours des 60 jours de négociation qui précèdent la date de l’annonce de l’Offre.





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