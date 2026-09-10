Unify Group en négociations pour racheter Sciences et Avenir et La Recherche

Le pôle média du groupe Reworld Media a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition des marques médias Sciences et Avenir et La Recherche, ainsi que de leurs déclinaisons digitales et hors-média.

Fondé en 1947, le mensuel grand public Sciences et Avenir affiche une diffusion France payée de 168 610 exemplaires, rassemblant près de 2 millions de lecteurs presse, plus de 1,2 million de visiteurs uniques mensuels sur le numérique et 2,4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. De son côté, la revue trimestrielle La Recherche, publication de référence auprès des chercheurs et universitaires, compte plus de 10 000 abonnés.

Si l'opération est menée à son terme, elle permettra à Unify Group de consolider sa position sur le segment de l'information et de la vulgarisation scientifique. Le groupe détient déjà la marque historique Science & Vie.

L'intégration de Sciences et Avenir et de La Recherche vise à créer des synergies grâce à la complémentarité de leurs positionnements éditoriaux et de leurs audiences respectives, renforçant ainsi le poids d'Unify Group parmi les acteurs majeurs de la presse scientifique en France.