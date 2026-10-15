Unify Group : Des fondamentaux en nette amélioration

Publication des résultats S1 2026

Unify Group a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, la société avait déjà dévoilé un chiffre d’affaires semestriel de 252,3 M€, en légère baisse de -1,9%. Désormais, nous connaissons également les marges du groupe au S1. L’EBE (hors AGA) a progressé de +2,1% à 27,0 M€ et le REX S1 2026 a bondi de +45,6% à 22,3 M€. Enfin, le RNpg semestriel s’est établi à 12,8 M€, traduisant également une progression significative (+73,7% vs S1 2025).

Projet d’OPRA à 2,7€/action

En parallèle de ses résultats semestriels, Unify Group a annoncé un projet d’offre publique de rachat d’actions (OPRA) au prix de 2,70 € par titre, faisant ressortir une prime de +71,3% par rapport au dernier cours de clôture. L’opération porterait sur un maximum de 926 000 actions, soit 1,51% du capital, pour une enveloppe de 2,5 M€ financée sur la trésorerie disponible.

Les titres rachetés seraient ensuite annulés, entraînant une réduction du capital. Les deux principaux dirigeants, Pascal Chevalier et Gautier Normand, ont indiqué ne pas souhaiter apporter leurs titres à l’offre. L’opération reste soumise à l’avis de l’expert indépendant et à l’approbation de l’AMF.

Perspectives

Au niveau des perspectives, Unify Group poursuit sa stratégie de diversification, avec une contribution croissante de ses nouvelles activités attendue dès le S2 2026. Le groupe s’est notamment renforcé dans la formation avec la constitution du pôle Ed’Learn, dont les acquisitions finalisées en juin représentent près de 90 M€ de CA annuel.

À cela s’ajoute l’acquisition de SPAS Organisation en juillet, générant près de 9 M€ de revenus annuels dans l’événementiel. Plus récemment, Unify Group a annoncé l’acquisition du College of Art & Design (CAD), une école de design basée à Bruxelles, renforçant son développement international dans la formation.

Au-delà de cet effet périmètre, le groupe entend développer les synergies entre ses métiers, notamment en matière de contenus, d’audiences et de commercialisation. L’amélioration de la génération de trésorerie et la poursuite du désendettement demeurent également des priorités, tout en préservant sa capacité à réaliser de nouvelles acquisitions. Aucun nouvel objectif financier chiffré n’a toutefois été communiqué à ce stade.

À la suite de cette publication, nous maintenons nos estimations 2026 inchangées, avec un CA attendu à 564,7 M€ (+6,7%), essentiellement porté par les acquisitions, tandis que la croissance organique devrait rester légèrement négative. Nous conservons également notre prévision d’EBE ajusté à 54,6 M€, soit une marge de 9,7%, contre 10,5% en 2025.

Malgré la bonne résistance de la rentabilité au S1 (10,7%), notre scénario intègre une dilution des marges au second semestre, liée à la consolidation de nouvelles activités dont nous anticipons une rentabilité inférieure à celle des métiers historiques. Nous tablons ainsi sur une marge d’EBE de 8,8% au S2 2026 et maintenons notre estimation de RNpg à 26,4 M€ sur l’ensemble de l’exercice.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat. En raison de l’évolution des facteurs de marché (notamment lié à la forte hausse de l’OAT 10Y), nous abaissons notre objectif de cours à 4,3€ (vs 5,6€ précédemment). Cela représente notamment un upside de +59% par rapport au prix du projet d’OPRA (2,7€) annoncé hier soir par la société. D’autre part nous relevons toujours la très importante décote du titre par rapport à ses comparables avec une décote de -60% sur le PER 2026 par rapport au cours de clôture du 14/10/2026.