Le fonds souverain norvégien devrait investir dans les géants de la défense - commission

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par Gwladys Fouche

La Norvège devrait modifier les règles éthiques de son ‌fonds souverain afin d'investir dans de grands groupes du secteur de la défense, actuellement exclus du portefeuille en raison de leur implication dans la production ​d'armes nucléaires, a recommandé jeudi une commission désignée par le gouvernement.

Cette modification, qui s'inscrirait dans le cadre d'une refonte majeure des règles éthiques régissant le plus grand fonds souverain au monde, pourrait déboucher sur des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des entreprises du secteur de la ​défense si elle était adoptée par le gouvernement et le Parlement norvégiens.

Les règles actuelles du fonds, qui pèse 2.300 milliards de dollars (2.050 milliards d'euros) l'empêchent d'acquérir des participations dans des sociétés telles ​qu'Airbus, Boeing, BAE Systems et Lockheed Martin, au motif qu'elles contribuent à ⁠la fabrication d'armes nucléaires.

Mais les nouvelles règles proposées prévoient une dérogation pour les entreprises domiciliées dans un État doté d'armes nucléaires en ‌conformité avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et alliées à la Norvège, membre de l'Otan.

"Plusieurs entreprises européennes et américaines qui produisent des composants pour les armes nucléaires pourraient donc être réintégrées", souligne la commission dans ses ​conclusions.

Le ministre norvégien des Finances et ex-secrétaire général de ‌l'Otan, Jens Stoltenberg, avait demandé à la commission de revoir les règles éthiques, invoquant l'évolution de la ⁠situation sécuritaire mondiale et la dépendance de la Norvège à l'égard du parapluie nucléaire de l'Otan.

Parmi les autres groupes du secteur de la défense actuellement exclus par le fonds figurent Safran, Thales, BWX Technologies, Northrop Grumman, Fluor, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Solutions, L3Harris Technologies et L&T.

Des exclusions pourraient ⁠néanmoins être maintenues pour d'autres ‌motifs d'ordre éthique.

SUSPENSION DES DÉSINVESTISSEMENTS ÉTHIQUES

L'année dernière, le Parlement norvégien a suspendu les désinvestissements éthiques du fonds souverain suite à ⁠la pression exercée par l'administration Trump, dans l’attente des conclusions de l’examen présenté jeudi.

Jens Stoltenberg a précédemment déclaré à Reuters que la transparence dont ‌faisait preuve le fonds en publiant les raisons de ses désinvestissements posait question.

Si son conseil d'éthique doit être maintenu, son fonctionnement ⁠devrait être modifié et ses rapports ne devraient plus être automatiquement rendus publics, a déclaré la commission.

S'exprimant ⁠en amont de la publication du ‌rapport, Jens Stoltenberg a déclaré que la pérennisation du fonds, qui finance un quart des dépenses publiques du pays, constituait "l'une des missions les plus importantes ​que nous menons en Norvège".

"Le monde change et la chaîne de valeur ‌est de plus en plus intégrée. Il est difficile de faire la distinction entre les produits civils et militaires", a dit mercredi Jens Stoltenberg à Reuters.

Ce dernier a souligné la concentration ​de la valorisation du fonds dans une poignée d'entreprises, principalement des géants américains de la technologie tels que Nvidia, Apple et Amazon, dont dix représentent plus de 20% de la valeur de son portefeuille d'actions.

"Ce type de concentration (…) signifie que des décisions individuelles peuvent avoir des conséquences bien ⁠plus importantes que par le passé", a déclaré Jens Stoltenberg, ajoutant que sa priorité était d'assurer que les investissements du fonds restent diversifiés.

Les propositions de la commission serviront de base au gouvernement norvégien pour formuler les siennes dans le cadre d'un livre blanc annuel sur le fonds souverain, attendu au printemps 2027.

Toutefois, des organisations telles que la Croix-Rouge norvégienne estiment que ces propositions légitiment l'investissement dans des armes de destruction massive.

"La manière dont la Norvège investit des sommes importantes contribue à établir des normes à l'échelle mondiale", a déclaré la Croix-Rouge dans sa contribution à la commission.

(Gwladys Fouche ; version ​française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)