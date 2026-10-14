UNIFY Group : Au 1er semestre 2026 - FORTE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ +4,8 M€ [+56,4%]

UNIFY Group [ALUNI], groupe international diversifié, affiche au premier semestre 2026 un résultat net consolidé en très forte progression, à 13,2 M€ [+56,4%]. Cette performance confirme la pertinence des choix stratégiques du groupe, la qualité de leur exécution et la solidité de son positionnement.

Le groupe amorce sa diversification et poursuit le développement de sa plateforme de croissance structurée autour de quatre activités et créatrice de synergies : médias, formation, événementiel et technologies marketing. Ses dernières acquisitions, représentant près de 100 M€ de chiffre d’affaires en année pleine, marquent son entrée sur le marché de la formation et renforcent sa présence dans l’événementiel.



L’EBITDA consolidé de UNIFY Group progresse de 2,1%, à 27 M€, dans un contexte de chiffre d’affaires en légère contraction de 1,9%, à 252,3 M€. La marge d’EBITDA s’établit à 10,7%, en amélioration de 0,4 point.

Cette solide rentabilité opérationnelle s’appuie sur la complémentarité des pôles BtoB et BtoC et sur la poursuite des efforts d’optimisation, avec des charges en baisse de 2,3% par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel atteint 22,3 M€, en hausse de 45,6% [+7 M€], bénéficiant d’une réduction pérenne des charges locatives résultant du désengagement de surfaces inoccupées à Bagneux. L’opération a notamment eu un impact significatif sur le résultat opérationnel non courant.



(...)