UniFirst chute après un bénéfice inférieur aux prévisions au T1

7 janvier - ** Les actions du distributeur d'uniformes UniFirst UNF.N ont baissé de 3% à 197,03 $ après que les bénéfices du premier trimestre aient manqué les estimations ** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,98 $ au T1 contre 2,06 $ estimés par les analystes; la marge d'exploitation tombe à 7,3 % contre 9,2 % un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre à 621,32 millions de dollars dépasse les estimations de 615,25 millions de dollars, grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à une meilleure fidélisation dans le segment principal des Uniformes et des Solutions de service pour les installations

** La société réaffirme ses prévisions de revenus pour l'année fiscale de 2,475 milliards de dollars à 2,495 milliards de dollars par rapport aux attentes des analystes de 2,48 milliards de dollars - données LSEG

** Prévision d'un bénéfice par action de 6,58 $ à 6,98 $ pour l'exercice, contre 7,00 $ attendus par les analystes

** La note moyenne de 5 analystes est "hold"; PT médian $175

** A la dernière clôture, UNF a progressé de 19,9 % au cours de l'année écoulée