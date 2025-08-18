Unifi Inc devrait afficher une perte de 80 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Unifi Inc UFI.N UFI devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 20 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Greensboro en Caroline du Nord devrait faire état d'une baisse de 8,9% de ses revenus à 143,501 millions de dollars contre 157,45 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Unifi Inc est une perte de 80 cents par action.

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Unifi Inc est de 12,00 $, soit environ 63,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,40 $

