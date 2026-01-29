Unicycive progresse, la FDA ayant accepté de soumettre une nouvelle demande d'autorisation pour un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Unicycive Therapeutics UNCY.O augmentent de 9,5 % à 7,69 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA a accepté d'examiner sa nouvelle demande pour le carbonate d'oxylanthane, une pilule pour les niveaux élevés de phosphate chez les patients dialysés

** Les niveaux élevés de phosphate se produisent chez les personnes souffrant d'une maladie rénale à un stade avancé, lorsque le corps ne peut pas éliminer les minéraux en excès, selon Co

** La société affirme que la FDA n'a soulevé aucune préoccupation initiale concernant la sécurité ou l'efficacité; la décision est attendue d'ici le 27 juin

** Le médicament d'UNCY vise à réduire le nombre de comprimés afin d'aider les patients à rester sous traitement; lancement possible plus tard cette année s'il est approuvé, selon l'entreprise

** Les actions ont baissé de ~27% en 2025