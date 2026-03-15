Lille: le maire sortant PS Arnaud Deslandes en tête au premier tour devant la candidate LFI

Le candidat PS à la mairie de Lille Arnaud Deslandes vote au premier tour des municipales, le 15 mars 2026 à Lille ( AFP / Elise HOUBEN )

Le successeur de Martine Aubry à la mairie de Lille, Arnaud Deslandes (PS), est arrivé dimanche en tête du premier tour des municipales, mais talonné par la candidate LFI Lahouaria Addouche, tous deux tendant désormais la main au troisième, l'écologiste Stéphane Baly.

M. Deslandes a obtenu 26,26% des voix, Mme Addouche 23,36% et M. Baly 17,75%.

Fidèle parmi les fidèles de Martine Aubry auprès de laquelle il a travaillé pendant 20 ans, Arnaud Deslandes, 43 ans, lui a succédé il y a un an dans le fauteuil de maire.

"Les convergences entre les programmes que nous avons porté les uns et les autres dans ce premier tour sont nombreuses et nous partageons un socle de valeurs et d'engagement", a-t-il déclaré dimanche, ajoutant que des discussions allaient être engagées "dès ce soir" avec M. Baly pour "construire le meilleur projet" pour Lille.

La candidate LFI à la mairie de Lille Lahouaria Addouche, le 4 mars 2026 à Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Arnaud Deslandes avait confié jeudi à l'AFP qu'il "tendrait la main" aux Verts "après le premier tour". "Ma stratégie d'alliance, elle est simple, elle se tourne vers les Verts et uniquement les Verts", avait-il assuré.

Lahouaria Addouche, 43 ans, peu connue avant l'annonce de sa candidature en septembre, a prôné tout au long de la campagne un "programme de rupture" par rapport au PS, qui dirige la capitale des Flandres depuis 1955.

Issue des quartiers populaires, elle accuse la majorité municipale de les avoir "maltraités et insultés".

Ancienne travailleuse sociale et désormais technicienne qualité chez un sous-traitant d'Airbus, elle est aussi suppléante du député LFI du Nord Aurélien Le Coq.

"Lilloises, Lillois, ce soir, vous avez fait le choix de la rupture après des décennies d'abandon. Nous avons fait la moitié du chemin. Pas une voix ne doit manquer dimanche prochain", a-t-elle insisté.

Ce résultat est un camouflet pour Stéphane Baly, 53 ans, passé à 227 voix de la victoire à Lille face à Martine Aubry en 2020. Mais sa position dans l'entre-deux-tours s'annonce potentiellement décisive.

Mercredi, à l'issue de son dernier meeting, il avait assuré à l'AFP qu'il "rencontrerait les deux autres têtes de liste de gauche" à l'issue du premier tour.

Dans un communiqué dimanche soir, M. Baly a indiqué prendre "acte avec lucidité" des résultats et appelé "à la construction d'un rassemblement de la gauche" en vue du second tour.

Sur France 3, le député LFI Aurélien Lecoq a estimé que "Stéphane Baly a été l'opposant du PS pendant six ans" et l'a invité à rejoindre LFI pour "tourner la page" du socialisme à Lille. "Cher Stéphane, nous pouvons changer notre ville", a-t-il abondé.

Arrivée en quatrième position avec 11,14% des voix, la députée Renaissance Violette Spillebout a déclaré dimanche soir qu'elle "travaillera sur une liste commune" afin que Lille ne tombe pas "aux mains des extrêmes", mais a rejeté la possibilité de se désister.

La "forteresse socialiste est en train de s'effondrer", a-t-elle insisté.