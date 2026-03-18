 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UniCredit-Une offre améliorée sur Commerzbank est une possibilité "lointaine", dit Orcel
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 10:44

Le directeur général d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions.

UniCredit a lancé lundi une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans Commerzbank CBKG.DE à plus de 30%, une opération valorisant son concurrent à environ 35 milliards d'euros et visant à le pousser à la table des négociations après 18 mois de statu quo.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley à Londres, Andrea Orcel a déclaré que l'objectif principal de cette offre était de sortir de l'impasse qui a suivi l’acquisition initiale par UniCredit d’une participation dans Commerzbank en septembre 2024.

Les efforts précédents d'UniCredit s'étaient heurtés à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés de Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand ayant par ailleurs qualifié mardi l'offre de son concurrent italien de "très basse".

(Valentina Za; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMMERZBANK
34,250 EUR XETRA +5,71%
UNICREDIT
65,700 EUR MIL +2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank