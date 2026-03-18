UniCredit-Une offre améliorée sur Commerzbank est une possibilité "lointaine", dit Orcel

Le directeur général d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions.

UniCredit a lancé lundi une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans Commerzbank CBKG.DE à plus de 30%, une opération valorisant son concurrent à environ 35 milliards d'euros et visant à le pousser à la table des négociations après 18 mois de statu quo.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley à Londres, Andrea Orcel a déclaré que l'objectif principal de cette offre était de sortir de l'impasse qui a suivi l’acquisition initiale par UniCredit d’une participation dans Commerzbank en septembre 2024.

Les efforts précédents d'UniCredit s'étaient heurtés à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés de Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand ayant par ailleurs qualifié mardi l'offre de son concurrent italien de "très basse".

(Valentina Za; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)