UniCredit souhaiterait le départ de deux dirigeants de la Commerzbank, dont Bettina Orlopp-sources

par Tom Sims et Valentina Za

Andrea Orcel, PDG d’UniCredit CRDI.MI , souhaite que Bettina Orlopp quitte son poste de présidente du directoire de la Commerzbank et s’oppose à la demande du gouvernement allemand de conserver deux sièges au conseil de surveillance, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier, alors que la banque italienne est sur le point de racheter sa rivale allemande.

UniCredit souhaite également le départ du président du conseil de surveillance de la Commerzbank, Jens Weidmann, ont précisé deux de ces sources.

UniCredit n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire et la Commerzbank a refusé de s'exprimer.

Le ministère allemand des Finances a refusé de s'exprimer davantage après avoir déclaré lundi qu'il souhaitait conserver deux sièges au conseil de surveillance.

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, et Andrea Orcel se sont rencontrés lundi pour discuter des projets de rachat de la banque italienne. Tous deux ont qualifié cette rencontre de "constructive".

L’Allemagne a formulé un certain nombre d’exigences, notamment que la Commerzbank reste cotée en Bourse, conserve son siège à Francfort et continue à financer les entreprises allemandes de taille moyenne en Allemagne et à l’étranger.

(Par Tom Sims et Valentina Za; avec la participation de Maria Martinez; version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)