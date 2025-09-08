UniCredit s'associe à BNP Paribas pour la refonte de ses services titres
Cela fait suite à l'annonce par la banque en janvier de son intention de regrouper ses activités de back-office pour les services titres, de standardiser ses opérations et ses fournisseurs dans tous les pays.
UniCredit a choisi l'activité de services titres de BNP Paribas comme partenaire de services de conservation pour l'Italie et l'Allemagne, avec un soutien supplémentaire pour le Luxembourg.
Les nouvelles équipes de back-office et numériques vont maintenant travailler avec FNZ pour développer une plateforme de titres post-négociation de pointe pour les activités de services de conservation de la banque en Allemagne.
L'équipe qui gérera cette plateforme sera entièrement interne à UniCredit, créant plus de 140 nouveaux postes en Allemagne, où le service était auparavant principalement externalisé, et 60 autres postes en Italie.
En plus de cela, 25 autres postes ont été créés au sein de l'équipe numérique en Italie, en Allemagne et en Pologne pour soutenir le processus.
Gianfranco Bisagni, directeur des opérations du groupe UniCredit, a déclaré : ' Nous sommes pleinement engagés à harmoniser et à simplifier notre configuration au sein d'UniCredit afin de fournir une base plus sûre, plus flexible et plus rentable pour la fourniture de services de conservation, permettant à nos clients d'être plus agiles et plus percutants dans leur exécution'.
