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UniCredit revendique 12,5% d'actions Commerzbank apportées à son offre
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 16:15

UniCredit annonce qu'à la suite de la clôture de la période d'offre initiale plus tôt cette semaine, le taux d'acceptation final de son offre publique sur les actions de son concurrent allemand Commerzbank s'établit à 12,51%, un niveau "cohérent avec ce qui était anticipé auparavant".

Avec les actions déjà détenues par UniCredit (26,77%) et celles qu'impliquent des instruments dénouables en actions (3,22%), ces actions apportées à l'offre portent à 42,5% la participation totale du groupe bancaire italien au capital de Commerzbank.

"Tous les actionnaires de Commerzbank qui n'ont pas encore accepté l'offre peuvent le faire durant les deux semaines de la "période d'acceptation supplémentaire", c'est-à-dire du 20 juin au 3 juillet", rappelle en outre l'établissement financier milanais.

Pour rappel, UniCredit a lancé, le 5 mai dernier, une offre volontaire d'échange d'actions sur les actions Commerzbank, en vue de monter à plus de 30% du capital de l'établissement germanique, mais sans objectif d'en prendre le contrôle par ce biais.

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