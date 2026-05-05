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Unicredit: premier trimestre record avec un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros (+16,1%)
information fournie par Boursorama avec AFP 05/05/2026 à 08:15

Unicredit a publié mardi un bénéfice net record au premier trimestre 2026, à 3,2 milliards d'euros (+16,1%) sur un an, poussé par une hausse des commissions et la réduction des coûts.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le chiffre d'affaires de la deuxième banque italienne, lancée dans le rachat de sa concurrente allemande Commerzbank, a augmenté de 4,9% à 6,9 milliards d'euros, a précisé Unicredit dans un communiqué.

La rentabilité s'est avérée bien supérieure au consensus des analystes de Factset, qui tablait sur un bénéfice net autour de 2,7 milliards d'euros pour ce premier trimestre.

La deuxième banque italienne sortait déjà d'une nouvelle année record, avec un bénéfice net de 10,58 milliards d'euros en 2025, pour un chiffre d'affaires en légère baisse (-1,3%) à 24,5 milliards d'euros.

"Ces résultats reflètent une exécution disciplinée sur tous les leviers – croissance des revenus, efficacité des coûts et solidité du capital – démontrant qu'une banque bien gérée et diversifiée peut obtenir des rendements excellents sur l'ensemble du cycle macroéconomique, tout en investissant pour son avenir", s'est félicité le directeur général de la banque, Andrea Orcel, dans le communiqué.

Unicredit doit lancer mardi son offre d'achat hostile sur sa concurrente allemande Commerzbank.

Les actionnaires d'Unicredit ont validé lundi une augmentation du capital de la banque qui doit lui permettre de lancer cette offre à près de 35 milliards d'euros.

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