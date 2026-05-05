Les Bourses d'Europe ouvrent sans direction claire

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange le 1er mai 2026 à New York. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Les Bourses européennes ont commencé leur séance mardi sans direction claire, réagissant chacune à leur façon aux menaces sur le cessez-le-feu au Moyen-Orient qui pèsent sur les prix du pétrole.

Paris restait à l'équilibre (-0,02%) après quelques minutes d'échanges. Londres reculait franchement (-0,94%). Francfort (+0,21%) et Milan (+0,59%) partaient sur une tendance à la hausse.

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