Christophe Gleizes renonce à son pourvoi en cassation avec l'espoir d'une grâce

Portrait du journaliste français Christophe Gleizes au siège de la FFF à Paris

Le journaliste français ‌Christophe Gleizes, condamné en juin 2025 en Algérie à sept ans ​de prison pour "apologie du terrorisme", a décidé de renoncer à son pourvoi en cassation avec l'espoir de favoriser une grâce présidentielle, a annoncé ​mardi sa mère à plusieurs médias.

Sylvie et Francis Godard, la mère et le beau-père ​du reporter, ont pu le rencontrer ⁠en avril dans la prison où il est détenu depuis ‌plus de dix mois.

"Nous avons pris une décision, la famille, que Christophe puisse retirer son pourvoi en cassation ​et donc il s'en ‌remet totalement à la clémence du président (algérien Abdelmadjid) ⁠Tebboune", a déclaré Sylvie Godard sur France Inter.

"C'est un acte très fort, symbolique, et vraiment on apprécie que le président Tebboune puisse réaliser ⁠qu'il faut ‌maintenant la grâce pour Christophe", a-t-elle ajouté.

Christophe Gleizes avait formé ⁠un pourvoi en cassation en décembre dernier à la suite ‌de la confirmation de sa peine en appel - sept ⁠ans de réclusion criminelle pour "apologie du terrorisme" et "possession de ⁠publications dans un ‌but de propagande nuisant à l'intérêt national". Deux demandes de grâce ​présidentielle, en décembre 2025 et ‌en février dernier, sont restées lettre morte.

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So ​Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes, 37 ans, avait été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire ⁠alors qu'il effectuait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, club de football de Tizi Ouzou.

Les autorités algériennes lui reprochent notamment des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé comme "organisation terroriste" par Alger depuis 2021.

(Rédigé par Sophie Louet, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)