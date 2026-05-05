 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christophe Gleizes renonce à son pourvoi en cassation avec l'espoir d'une grâce
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 09:34

Portrait du journaliste français Christophe Gleizes au siège de la FFF à Paris

Portrait du journaliste français Christophe Gleizes au siège de la FFF à Paris

Le journaliste français ‌Christophe Gleizes, condamné en juin 2025 en Algérie à sept ans ​de prison pour "apologie du terrorisme", a décidé de renoncer à son pourvoi en cassation avec l'espoir de favoriser une grâce présidentielle, a annoncé ​mardi sa mère à plusieurs médias.

Sylvie et Francis Godard, la mère et le beau-père ​du reporter, ont pu le rencontrer ⁠en avril dans la prison où il est détenu depuis ‌plus de dix mois.

"Nous avons pris une décision, la famille, que Christophe puisse retirer son pourvoi en cassation ​et donc il s'en ‌remet totalement à la clémence du président (algérien Abdelmadjid) ⁠Tebboune", a déclaré Sylvie Godard sur France Inter.

"C'est un acte très fort, symbolique, et vraiment on apprécie que le président Tebboune puisse réaliser ⁠qu'il faut ‌maintenant la grâce pour Christophe", a-t-elle ajouté.

Christophe Gleizes avait formé ⁠un pourvoi en cassation en décembre dernier à la suite ‌de la confirmation de sa peine en appel - sept ⁠ans de réclusion criminelle pour "apologie du terrorisme" et "possession de ⁠publications dans un ‌but de propagande nuisant à l'intérêt national". Deux demandes de grâce ​présidentielle, en décembre 2025 et ‌en février dernier, sont restées lettre morte.

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So ​Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes, 37 ans, avait été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire ⁠alors qu'il effectuait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, club de football de Tizi Ouzou.

Les autorités algériennes lui reprochent notamment des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé comme "organisation terroriste" par Alger depuis 2021.

(Rédigé par Sophie Louet, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militants séparatistes de l'Alberta rassemblés devant les locaux d'Elections Canada pour déposer une pétition demandant la sécession de cette province, le 4 mai 2026 à Edmonton (Canada). ( AFP / Henry MARKEN )
    Au Canada, le camp séparatiste en Alberta se rapproche d'un référendum
    information fournie par AFP 05.05.2026 10:18 

    Les séparatistes de l'Alberta ont remis lundi aux autorités les signatures d'une pétition qui devrait ouvrir la voie à un vote historique à l'automne sur la possible sécession de cette province pétrolière de l'ouest canadien. Sous les encouragements de la foule, ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 10:16 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe: . Ormuz: l'Iran dit "ne même pas avoir commencé" son bras ... Lire la suite

  • Elon Musk, à Washington DC, le 19 novembre 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Rachat de Twitter: Elon Musk accepte de verser 1,5 million de dollars au régulateur
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:11 

    Elon Musk a accepté de s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars auprès de l'autorité américaine des marchés, la SEC, pour avoir signalé en retard sa montée au capital du réseau social Twitter. Début 2022, l'entrepreneur avait commencé à acquérir des titres ... Lire la suite

  • Le projet de salle de bal de la Maison Blanche est estimé à 400 millions de dollars (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATT MCCLAIN )
    ArcelorMittal a livré "environ 600 tonnes d'acier" pour la salle de bal de Trump
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:02 

    ArcelorMittal a livré "environ 600 tonnes d'acier" pour la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche, qui pourrait nécessiter jusqu'à 5 fois plus d'acier selon une source au fait du dossier interrogée lundi par l'AFP. "Nous contribuons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank