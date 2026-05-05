Suisse: l'inflation accélère à 0,6% sur un an en avril

L'inflation en Suisse a accéléré en avril, remontant à 0,6% sur un an, contre 0,3% en mars sur fond de hausse des prix des produits pétroliers, a annoncé mardi l'office fédéral de la statistique (OFS).

( AFP / ODD ANDERSEN )

Selon ses relevés, les prix des produits fabriqués en Suisse ont augmenté de 0,5% par rapport à avril 2025 tandis que les prix des produits importés ont grimpé de 0,9% sur un an, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

Avec la paralysie du détroit d’Ormuz, les prix des produits pétroliers ont bondi de 17% par rapport au mois d’avril 2025.

En variation mensuelle, les prix à la consommation se sont accrus de 0,3% par rapport au mois de mars, l'indice des prix à la consommation s'établissant à 101,1 points, sous l'effet d'une hausse des prix de l'essence, du diesel et du mazout ainsi que des transports aériens et des forfaits de voyages internationaux, a détaillé l'OFS.

Les prix de l'hôtellerie, de la parahôtellerie et de la location de voitures ont en revanche diminué.

Les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP oscillaient entre 0,4% et 0,7% sur un an et entre 0,1% et 0,4% en variation mensuelle.

L'inflation en Suisse n'est pas aussi élevée que dans la zone euro, où elle est repassée au-dessus de la barre des 2% visée par la Banque centrale européenne en mars, remontant à 2,6%. Selon une première estimation d’Eurostat, l'inflation dans la zone euro est ensuite montée à 3% en avril.

Cette hausse de l'inflation en Suisse durant le mois d'avril n'en marque pas moins une nette accélération. En 2025, l'inflation dans le pays alpin se chiffrait à 0,2% en moyenne sur l'année.

Elle avait amorcé l'année 2026 à 0,1% en janvier et février, puis s'était légèrement redressée à 0,3% en mars dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient.