Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit pourrait envisager une fusion avec BPER, selon la presse Reuters • 09/12/2020 à 11:03









UNICREDIT POURRAIT ENVISAGER UNE FUSION AVEC BPER, SELON LA PRESSE MILAN (Reuters) - UniCredit, la deuxième banque italienne, pourrait envisager une fusion avec sa concurrente BPER sous la direction d'un nouveau directeur général, lit-on lundi dans un quotidien italien qui précise que l'idée a été étudiée par une grande banque d'affaire et des anciens dirigeants d'UniCredit. Selon le quotidien italien Il Sole 24 Ore, la fin du partenariat dans l'assurance-vie de la banque italienne avec l'assureur britannique Aviva pourrait favoriser une union avec BPER, dont le plus gros actionnaire est le deuxième assureur du pays, UnipolSAI. UniCredit est au centre de spéculations sur une éventuelle fusion ou acquisition (M&A) depuis l'annonce du départ de son administrateur délégué, le Français Jean-Pierre Mustier, au terme de son mandat actuel en avril 2021. Jean-Pierre Mustier avait fermement exclu une opération de M&A, préférant rester à l'écart du mouvement de consolidation à l'œuvre dans un secteur bancaire italien fragmenté et privilégier l'amélioration de la rémunération des actionnaires. Vers 10h45, les titres Unicredit et BPER progressaient respectivement de 2,4% et 2,6% à la Bourse de Milan. UniCredit et BPER se sont refusé à tout commentaire. (Valentina Za et Andrea Mandala, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BPER BANCA MIL +2.48% UNICREDIT MIL +1.38% UNIPOLSAI MIL +0.09%