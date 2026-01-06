 Aller au contenu principal
UniCredit porte sa participation à 29,8% dans Alpha Bank
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 09:51

UniCredit a converti une position synthétique d'environ 20 % dans Alpha Bank, portant sa participation et ses droits de vote effectifs à environ 29,8 %.

UniCredit a reçu toutes les approbations juridiques et réglementaires nécessaires.


UNICREDIT
71,310 EUR MIL -0,13%
