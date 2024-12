UniCredit: la participation dans Commerzbank portée à 28% information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de nouveaux instruments financiers dans l'objectif de porter sa participation au sein de Commerzbank à 29,9%, conformément à ce qu'il avait déclaré en septembre dernier.



Dans un communiqué, le géant bancaire italien précise que sa participation dans l'établissement allemand avoisine aujourd'hui 28%, via 9,5% détenus directement et 18,5% par l'intermédiaire de dérivés.



UniCredit rappelle qu'il a soumis au gendarme boursier tous les documents réglementaires afin d'accroître sa participation de 10% à 29,9%.



Le groupe financier souligne toutefois que cette prise de participation ne constitue qu'un 'investissement' et qu'elle n'aura aucun impact sur l'OPA récemment lancée sur son compatriote Banco BPM.



UniCredit juge en effet qu'une valeur 'substantielle reste' encore à générer chez Commerzbank et se dit convaincu du rôle moteur joué par le secteur bancaire allemand dans la croissance de la première économie d'Europe.



Suite à ces annonces, l'action UniCredit progressait de 1,3% mercredi matin à la Bourse de Milan, tandis que le titre Commerzbank grimpait de plus de 3% à Francfort.





