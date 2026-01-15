UniCredit et le Fonds européen d'investissement ont signé un nouvel accord pour les PME
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:52
La nouvelle garantie de 445 millions d'euros augmente et prolonge la couverture de garantie non plafonnée d'InvestEU lancée en 2023, ce qui en fait l'une des plus grandes transactions InvestEU du EIF.
Disponible jusqu'à la fin 2027, la plateforme devrait débloquer jusqu'à 890 millions d'euros de financement supplémentaire pour les PME en Bulgarie, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Slovénie.
" En élargissant significativement notre partenariat avec UniCredit, nous soutenons des milliers d'entreprises en Europe centrale et orientale dans leur investissement dans la durabilité, l'innovation et la transformation numérique. " a déclaré Marjut Falkstedt, directrice générale de l'EIF.
" En prolongeant notre partenariat InvestEU avec l'EIF, nous augmentons les volumes de prêts et offrons des avantages concrets : meilleures conditions, horizons plus longs, et désormais accès aux marchés de capitaux via des minibonds. " a déclaré Teodora Petkova, responsable d'UniCredit pour l'Europe centrale et orientale.
Valeurs associées
|72,120 EUR
|MIL
|+1,01%
A lire aussi
-
La Russie a annoncé jeudi expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des "services secrets" du Royaume-Uni, des allégations jugées "malveillantes" par Londres, dans un nouvel épisode de tensions bilatérales dans le contexte du conflit en Ukraine. Cette ... Lire la suite
-
Images du site de l'effondrement d'une grue sur une route dans la banlieue de Bangkok faisant 2 morts. L'accident s'est déroulé sur le chantier d'une autoroute en construction au lendemain de la chute d'une autre grue sur un train en Thaïlande, qui avait fait 32 ... Lire la suite
-
Le visage souriant, en uniforme militaire debout dans un champ labouré par les chenilles de véhicules lourds, de la fumée en arrière-plan. C'est le dernier post sur TikTok du jeune Irakien Mohammed Imad, apparemment en Ukraine.
-
Donald Trump affirme que la Russie ou la Chine chercheront à s'emparer du Groenland si les États-Unis ne prennent pas le contrôle de ce territoire autonome sous souveraineté danoise.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer