UniCredit détient 47,6% de Commerzbank après la prolongation de son offre de rachat

La banque UniCredit à Rome

UniCredit a annoncé mercredi ‌avoir sécurisé 47,6% du capital de Commerzbank, se rapprochant ainsi du contrôle de ​son rival allemand à l'issue d'une offre publique d'achat mouvementée qui s'est achevée au début du mois.

La deuxième banque italienne, présent en Allemagne depuis 2005 par ​l'intermédiaire de sa filiale bavaroise HVB, doit désormais relever le défi de mener à bien son projet ​d'acquisition de Commerzbank, accueilli avec une profonde ⁠hostilité par le gouvernement allemand, les syndicats et la banque elle-même.

Commerzbank, dont ‌l'État allemand détient toujours une participation de 12% à la suite d'un plan de sauvetage mis en place en 2009, s'est ​dit mercredi ouverte à ‌un dialogue constructif avec UniCredit, reprenant ainsi des propos similaires ⁠tenus le même jour par la banque milanaise.

Les tentatives de dialogue entre Andrea Orcel, directeur général d'UniCredit, et Bettina Orlopp, présidente du directoire de Commerzbank, ont ⁠jusqu'à présent échoué.

Après ‌avoir constitué une participation de 26,7% depuis septembre 2024, UniCredit a ⁠lancé en mai une offre visant à porter sa participation à un ‌peu plus de 30%, dans le cadre d'une offre valorisant le ⁠groupe allemand à près de 39 milliards d'euros, un ⁠montant inférieur à sa ‌valorisation en Bourse.

La banque italienne avait alors déclaré ne pas chercher à prendre ​le contrôle du groupe allemand, mais ‌vouloir porter sa participation au-delà de 30% afin d'être libre d'acheter ensuite davantage d'actions sur le marché ​sans déclencher une obligation de rachat.

Le taux de participation à l'offre s'est élevé à 17,6%, a indiqué UniCredit, un chiffre supérieur aux 12,5% enregistrés ⁠avant la prolongation de deux semaines de la période d'offre, imposée par la législation allemande.

UniCredit détient désormais 49,7% des droits de vote, un pourcentage qui, selon Andrea Orcel, devrait amener la Banque centrale européenne (BCE) à considérer que la banque italienne exerce un contrôle sur Commerzbank.

(Reportage Valentina Za, version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)