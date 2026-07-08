UniCredit détient 47,6% de Commerzbank après la prolongation de son offre de rachat

UniCredit CRDI.MI a annoncé mercredi avoir sécurisé 47,6% du capital de Commerzbank

CBKG.DE , se rapprochant ainsi du contrôle de son rival allemand à l'issue d'une offre publique d'achat mouvementée qui s'est achevée au début du mois.

La deuxième banque italienne, présent en Allemagne depuis 2005 par l'intermédiaire de sa filiale bavaroise HVB, doit désormais relever le défi de mener à bien son projet d'acquisition de Commerzbank, accueilli avec une profonde hostilité par le gouvernement allemand, les syndicats et la banque elle-même.

Commerzbank, dont l'État allemand détient toujours une participation de 12% à la suite d'un plan de sauvetage mis en place en 2009, s'est dit mercredi ouverte à un dialogue constructif avec UniCredit, reprenant ainsi des propos similaires tenus le même jour par la banque milanaise.

Les tentatives de dialogue entre Andrea Orcel, directeur général d'UniCredit, et Bettina Orlopp, présidente du directoire de Commerzbank, ont jusqu'à présent échoué.

Après avoir constitué une participation de 26,7% depuis septembre 2024, UniCredit a lancé en mai une offre visant à porter sa participation à un peu plus de 30%, dans le cadre d'une offre valorisant le groupe allemand à près de 39 milliards d'euros, un montant inférieur à sa valorisation en Bourse.

La banque italienne avait alors déclaré ne pas chercher à prendre le contrôle du groupe allemand, mais vouloir porter sa participation au-delà de 30% afin d'être libre d'acheter ensuite davantage d'actions sur le marché sans déclencher une obligation de rachat.

Le taux de participation à l'offre s'est élevé à 17,6%, a indiqué UniCredit, un chiffre supérieur aux 12,5% enregistrés avant la prolongation de deux semaines de la période d'offre, imposée par la législation allemande.

UniCredit détient désormais 49,7% des droits de vote, un pourcentage qui, selon Andrea Orcel, devrait amener la Banque centrale européenne (BCE) à considérer que la banque italienne exerce un contrôle sur Commerzbank.

(Reportage Valentina Za, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)