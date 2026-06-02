UniCredit-Commerzbank : l'italien veut réveiller la consolidation bancaire européenne

UniCredit a franchi le seuil stratégique de 30% dans Commerzbank, renforçant son pouvoir d'influence dans un dossier qui dépasse le seul rapprochement entre deux banques. L'opération pourrait devenir un précédent majeur pour la consolidation bancaire en Europe.

UniCredit a renforcé sa position dans Commerzbank en obtenant des engagements portant sur environ 7,6% du capital de la banque allemande dans le cadre de son offre publique d'échange. En les ajoutant à sa participation directe de 26,8%, la banque italienne atteindrait environ 34,4% du capital, au-dessus du seuil de 30% qu'elle s'était fixé. L'offre, ouverte jusqu'au 16 juin, prévoit 0,485 action UniCredit pour chaque action Commerzbank.

Ce franchissement ne donne pas à UniCredit le contrôle total de Commerzbank, mais il modifie l'équilibre du dossier. Le groupe dirigé par Andrea Orcel dispose désormais d'un levier d'influence plus important, tout en se ménageant la possibilité d'augmenter progressivement sa participation. Même si l'offre n'obtient pas une adhésion massive des actionnaires, UniCredit peut s'installer durablement au capital et peser sur les choix stratégiques de la deuxième banque allemande.

La direction de Commerzbank continue de défendre une trajectoire indépendante, en jugeant l'offre insuffisante au regard de son potentiel. Cette ligne trouve un écho politique en Allemagne, où l'Etat reste actionnaire depuis la crise financière et où une prise de contrôle étrangère d'un établissement systémique demeure sensible. Le dossier devient ainsi un test de résistance pour l'union bancaire européenne, qui encourage les rapprochements transfrontaliers mais reste confrontée à des logiques nationales puissantes.

Cette offensive s'inscrit dans un contexte marqué par une longue phase de consolidation essentiellement domestique. Depuis la crise financière, le nombre d'établissements de crédit européens s'est nettement contracté, tombant à 5 304 en 2023 selon la Fédération bancaire européenne. En Espagne, l'un des cas les plus marquants, le nombre de banques est passé d'environ 55 avant la crise à une dizaine, sous l'effet des restructurations successives. En Grèce, à Chypre ou dans les pays baltes, les cinq premières banques concentrent près de 90% ou plus des actifs nationaux.

Si la concentration bancaire a fortement progressé dans plusieurs pays, les grands marchés européens demeurent paradoxalement plus fragmentés. En Allemagne, les cinq premiers établissements ne représentent qu'environ un tiers des actifs bancaires, contre une moyenne européenne proche de 69% selon les données de la BCE. Une fusion avec HypoVereinsbank, la filiale allemande d'UniCredit, créerait un acteur majeur du marché allemand, ce qui raviverait le débat sur le contrôle national du secteur bancaire.

Dans ce contexte, l'issue de l'opération sera observée comme un précédent pour l'ensemble du secteur bancaire européen. Une progression d'UniCredit donnerait du crédit à l'idée de champions bancaires paneuropéens, mieux armés face aux grandes banques américaines, aux fintechs et aux marchés de capitaux plus profonds. A l'inverse, un blocage confirmerait que la consolidation bancaire européenne reste encore limitée par les frontières politiques, l'absence d'assurance commune des dépôts et les contraintes liées aux liquidités transfrontalières.