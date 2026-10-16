Pékin invite la porte-parole de Trump à venir "plus souvent" après ses propos sur les WC en Chine

La nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, s'exprime lors de son premier point de presse dans la salle de briefing James Brady de la Maison-Blanche, à Washington, DC, le 13 octobre 2026. ( AFP / Jim WATSON )

Pékin a invité vendredi la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche à venir "plus souvent" en Chine après ses propos sur les carences des toilettes dans ce pays quand elle y vivait.

"Nous l'invitons à venir en Chine plus souvent, quand elle en aura l'occasion", a dit avec un petit sourire une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'un point presse régulier.

Katie Zacharia, qui a vécu en Chine au début des années 2010, a affirmé dans une interview diffusée jeudi que la Chine ne disposait pas à l'époque de "vraies toilettes".

Fraîchement nommée par Donald Trump, Mme Zacharia, 41 ans, est déjà sous le feu des critiques, accusée de se présenter comme avocate sans en avoir le titre.

Mme Zacharia pourrait venir en Chine en novembre avec le président Trump pour un sommet international.

Katie Zacharia a raconté dans un podcast diffusé jeudi qu'en 2016, avant l'arrivée de Donald Trump à la présidence, l'idée dominante était que la Chine allait dépasser les États-Unis.

"On nous répétait tous que Hillary (Clinton) allait gagner. Que l'âge d'or de l'Amérique, que sa gloire, étaient terminés. Que la Chine allait s'imposer", a déclaré Mme Zacharia au commentateur d'extrême droite Jack Posobiec.

"Je m'en souviens très clairement. Je venais tout juste de rentrer de Chine et je me disais : +Comment la Chine pourrait-elle être le prochain pays à s'imposer ? Ils n'ont même pas de vraies toilettes+", a-t-elle ajouté.

Donald Trump s'est plusieurs fois félicité de sa "très bonne relation" avec le président chinois Xi Jinping.

Lors d'un sommet à Washington en septembre, les deux dirigeants ont abordé des sujets allant de l'intelligence artificielle (IA) et du commerce à la guerre en Iran. Ils ont confirmé qu'ils se rencontreraient à nouveau cette année.

Avocate ?

Katie Zacharia se présente régulièrement comme avocate, notamment sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Fox News, où elle a été consultante.

Rien n'indique pourtant qu'elle ait jamais passé avec succès un examen du barreau aux États-Unis, après son diplôme en droit de l'université Pepperdine en Californie.

Interrogée jeudi par le média conservateur Real America's Voice, elle a déclaré qu'elle s'était inscrite pour passer le barreau mais qu'elle avait ensuite été "distraite et submergée" par son déménagement en Chine, où elle devait rejoindre son conjoint.

Peu connue du grand public, Katie Zacharia a fait une entrée en matière remarquée mardi, avec une conférence de presse inhabituellement courte, où elle n'a répondu aux questions que de trois journalistes triés sur le volet.

Elle a succédé à Karoline Leavitt, une autre fidèle du président américain, qui a quitté ses fonctions en août pour s'occuper de ses jeunes enfants.