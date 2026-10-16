Vitali Klitschko, l'autre combat d'un ex-boxeur à la mairie de Kiev

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, lors d'une interview à l'AFP à son bureau, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Vitali Klitschko a rangé ses gants il y a longtemps mais il lui arrive toujours de rendre des coups. Le maire de Kiev s'efforce aujourd'hui de protéger la capitale ukrainienne des frappes russes et de répondre aux critiques de Volodymyr Zelensky.

Ancien champion de boxe poids lourds, cet homme de 55 ans à la stature imposante dirige la mairie depuis 2014, l'année où tout a basculé pour l'Ukraine avec l'annexion de la Crimée par la Russie et l'éclatement d'une rébellion prorusse dans l'Est, prélude à l'invasion de 2022.

Réputé pour sa résistance exceptionnelle sur le ring, celui qui n'a jamais été envoyé au tapis en combat professionnel doit désormais se démener pour la capitale de plus de trois millions d'habitants à l'approche de l'hiver.

Les attaques russes se sont récemment multipliées, provoquant des coupures d'eau et d'électricité.

Après l'éprouvant hiver 2025-2026 au cours duquel de très nombreux habitants de Kiev ont été privés pendant des semaines de chauffage et de courant, par des températures glaciales, les autorités locales ont multiplié, ces derniers mois, les annonces rassurantes sur les leçons tirées.

Conflit avec Zelensky

Lors d'un entretien à l'AFP ce mois-ci, Vitali Klitschko a néanmoins affirmé que sa ville avait basculé en mode "survie" après des frappes russes contre des ponts et des infrastructures clé.

C'est précisément pour cela qu'il est de nouveau sous le feu des critiques de Volodymyr Zelensky, qui a tenté à plusieurs reprises de le démettre de ses fonctions depuis 2019.

Cette semaine, le chef de l'Etat a vertement critiqué la mise en oeuvre des préparatifs dans la capitale: "pratiquement dans tout le pays - y compris dans les régions frontalières et en première ligne - la mise en œuvre des plans de résilience est plus avancée qu’à Kiev".

L'ancien boxeur a riposté, disant faire "tout (son) possible dans des conditions extrêmement difficiles" pour que "la ville puisse fonctionner malgré les attaques dévastatrices et incessantes".

Le maire de Kiev Vitali Klitschko dans son bureau, avant une interview avec l'AFP le 8 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Interrogé dans les rues de Kiev, Oleksiï Nikitine, originaire de Zaporijjia (sud), est cinglant. "L'hiver approche et nous devons nous préparer. Pas en été, pas au printemps, maintenant. Le maire prévoit de se préparer. Combien de temps va-t-il encore continuer à prévoir ? Un an ? Deux ans ?"

A l'inverse, Genadiï Maïstrenko, un ingénieur de 52 ans, estime que ce que vit Kiev rend difficile toute préparation. "Il est impossible d'être complètement préparé dans ces conditions. Donc ce n'est pas une question de personnalité", juge-t-il.

Proche de l'ex-président Petro Porochenko, le principal rival politique de M. Zelensky, Vitali Klitschko a lui-même des mots durs à l'égard du président, notamment dans les médias allemands, lui qui a en partie vécu à Hambourg.

"J'avais dit un jour que notre pays sentait l'autoritarisme. Maintenant, ça pue l'autoritarisme", lançait-il au Berliner Zeitung en mai 2025, accusant M. Zelensky de chercher à rogner les pouvoirs des collectivités.

"Docteur Poing de Fer"

L'année précédente, il révélait que Volodymyr Zelensky ne lui avait pas parlé une seule fois depuis le début de la guerre. "Il a sans doute d'autres priorités", taclait-il.

Vitali Klitschko n'échappe pas lui-même aux critiques: alors qu'il appelle les Ukrainiens à défendre leur pays et propose d'abaisser l'âge de la mobilisation, ses deux fils et sa fille vivent à l'étranger.

Vitali Klitschko, lors d'une interview avec l'AFP à la mairie de Kiev, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

"Mes enfants n'ont jamais vécu en Ukraine (...) J'ai moi-même vécu à l'étranger. Mais je suis revenu parce que mes racines sont ici. Personne ne m'y a obligé", se défendait-il en septembre.

En 2025, il a par ailleurs limogé plusieurs responsables municipaux soupçonnés par les enquêteurs anticorruption d'être impliqués dans des manœuvres frauduleuses liées à des terrains de la capitale.

M. Klitschko a pratiqué la boxe jusqu'en 2013, remportant 45 victoires en 47 combats — dont 41 par K.O — avant de prendre sa retraite en homme millionnaire.

Né dans une famille de militaires au Kirghizstan soviétique, il a vécu dans différentes régions de l'URSS avant de s'installer en Ukraine en 1984. Son père était attaché militaire en Allemagne de l'Est.

Surnommé "Dr. Ironfist" ("Docteur Poing de Fer"), l'ancien boxeur a souvent été présenté comme un homme cultivé parlant plusieurs langues et citant des philosophes français.

Dans les mondes russophone et ukrainophone, Vitali Klitschko est d'ailleurs connu pour ses tournures alambiquées d'inspiration philosophique, rappelant celles de l'acteur belge Jean-Claude Van Damme, qualifiées avec humour de "klitschkoïsmes" et sources de memes sur internet.

"Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas regarder vers demain. Ou plutôt, ce ne sont pas seulement certains qui le peuvent. Peu de gens en sont capables", lâchait-il ainsi lors d'une émission télévisée en 2013.