Unibail-Rodamco-Westfield vise un RNRAPA de €9,15-9,30 en 2026
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 07:46

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

URW.PA a annoncé jeudi prévoir pour 2026 un résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) compris entre 9,15 euros et 9,30 euros en 2026 et le versement d'un dividende de 5,50 euros par action.

Le RNRAPA pour l'année 2025 du groupe immobilier commercial est ressorti à 9,58 euros, légèrement au-dessus des prévisions du groupe, qui avait relevé en octobre son objectif à "au moins" 9,50 euros.

L'Ebitda annuel du groupe s'est établi à 2,28 milliards d'euros, en hausse de 3,6% en comparable.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

