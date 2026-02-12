 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès : le bénéfice net recule de 1,72% en 2025 à 4,5 milliards d'euros, affecté par la surtaxe des entreprises
information fournie par Boursorama avec AFP 12/02/2026 à 09:00

Une affiche Hermès. (crédit : Unsplash)

Une affiche Hermès. (crédit : Unsplash)

Le groupe de luxe français Hermès a annoncé jeudi une baisse de 1,72% de son bénéfice net en 2025, à 4,5 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

Sans la contribution exceptionnelle, "qui représente 330 millions d'euros en 2025", le bénéfice net progresse de 5,5% par rapport à 2024, a précisé le gérant du groupe, Axel Dumas, lors d'un échange avec des journalistes. Les ventes du groupe sont en hausse de 5,5%, à 16 milliards d'euros.

"Je ne peux pas faire de projection sur 2026", a-t-il ajouté. "On est revenu dans le monde où tous les deux ans il y a un pépin quelque part, il y a une zone qui se bloque", selon M. Dumas.

"A un moment, il y a eu un grand changement: le Covid où toutes les zones se sont bloquées, et post-Covid (avec) toutes les zones qui fonctionnent en même temps", a-t-il expliqué. Aujourd'hui, "je me retrouve dans ce qui était le début de ma carrière où il se passe toujours quelque chose quelque part", a-t-il relevé.

Pour 2026, le gérant d'Hermès voit toutefois "les Etats-Unis avec une très forte croissance et une Europe qui se maintient".

"Je reste épaté des résultats du Japon que je mets sur le travail de nos équipes qui fait que, même lorsque le climat d'affaires est un peu dur, nous avons des résultats", a salué M. Dumas.

Les ventes en Asie hors Japon ont progressé l'an dernier de 0,8%, totalisant 6,7 milliards d'euros. Hors effet de change, l'augmentation est de 5%. "Hermès a la spécificité de ne jamais avoir baissé" dans la zone dite Grande Chine, qui inclut Hong Kong, Taïwan, Macao et la Chine, a-t-il souligné, saluant "un bon quatrième trimestre" dans cette région.

La zone Amérique a réalisé une "excellente année"(+7,3%), marquée par l'inauguration de nouveaux magasins à Scottsdale (Arizona) et Nashville (Tennessee), et la réouverture de la boutique Molière à Mexico après rénovation.

Soutenue "par la fidélité de la clientèle locale et la dynamique des flux touristiques", l'Europe affiche aussi de "solides progressions", hors France (+10%) et en France (+8,9%), a détaillé Hermès.

Au total, les ventes de l'activité Maroquinerie-Sellerie, cœur de métier du groupe, dépassent 7 milliards d'euros (+9,5%), portées par la forte demande pour les collections et "l'augmentation des capacités de production", selon le groupe.

Hermès versera une prime de 3.000 euros à l'ensemble de ses 26.500 (dont plus de 16.000 en France) collaborateurs dans le monde en 2025 (contre 4.500 euros en 2024).

Lors de l'assemblée générale du 17 avril, il sera proposé un dividende à 18 euros par action, contre 16 euros en 2024.

Résultats d'entreprise
Valeurs du luxe

Valeurs associées

HERMES INTL
2 185,0000 EUR Euronext Paris +3,07%

1 commentaire

  • 09:13

    Bravo, excellent résultat. La surtaxe en France est logique (une manière de prendre l’argent ou il se trouve.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / CHRISTOF STACHE )
    Siemens: début d'année solide grâce à l'essor de l'IA
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 09:19 

    Le géant industriel allemand Siemens a entamé son exercice décalé 2025-2026 avec un bénéfice net meilleur que prévu, dopé par l'essor de l’intelligence artificielle (IA) et le redressement de sa branche "industries numériques", et a confirmé jeudi ses prévisions ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.02.2026 08:55 

    * SECTEUR DU LUXE - Le fabricant des sacs Birkin HERMÈS HRMS.PA a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre. Les résultats de L'ORÉAL OREP.PA sont attendus après la clôture. * ESSILORLUXOTTICA ... Lire la suite

  • ( AFP / SILAS STEIN )
    Mercedes-Benz: bénéfice net quasiment divisé par deux en 2025, au plus bas depuis la pandémie
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 08:50 

    Le constructeur allemand de voitures haut de gamme Mercedes-Benz a annoncé jeudi une chute de près de moitié de son bénéfice net en 2025 par rapport à l'année précédente, plombé par la baisse des volumes vendus en Chine et une forte réduction des marges sur ses ... Lire la suite

  • Belen Garijo à Davos
    Sanofi : le DG Paul Hudson sur le départ, Belén Garijo nommée pour le remplacer
    information fournie par Reuters 12.02.2026 08:45 

    Sanofi a ‌annoncé jeudi la nomination de Belén ​Garijo en tant que directrice générale du groupe après que son conseil d'administration ​a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur ​de son actuel ⁠directeur général Paul Hudson. Ce dernier quittera ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank