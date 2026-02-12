Décarbonation : l'Etat va aider sept sites industriels fortement émetteurs, à hauteur de 1,6 milliard d'euros sur 15 ans

La cimenterie Vicat à Montalieu-Vercieu, le 12 novembre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Objectif : les accompagner dans leur décarbonation. La France prévoit de subventionner sept sites industriels fortement émetteurs à hauteur de 1,6 milliard d'euros sur 15 ans, selon une annonce de l'Elysée mercredi 11 février, au lendemain d'un important investissement d'ArcelorMittal à Dunkerque. L'Elysée a précisé que le mécanisme allait soutenir les entreprises, parmi lesquelles les cimentiers Vicat, Holcim, mais aussi des chimistes comme Ineos ainsi qu'Aluminium Dunkerque, "en fonction de la décarbonation effective". "A chaque fois qu'il y aura cette décarbonation, il pourra y avoir un soutien financier".

La même source indique que "les investissements privés sont beaucoup plus significatifs" que les 1,6 milliard d'aides publiques, et que la mesure s'inscrit dans "un processus de long terme, qui va assurer sur chacun de ces sites un avenir dans la durée". La subvention doit être versée sur une base annuelle et doit permettre de "couvrir les surcoûts nets de projets de décarbonation non rentables sans soutien public", selon une source gouvernementale. L'Etat a au total reçu une vingtaine de candidatures avant d'en retenir 7, notamment sur la base de "l'efficacité des aides publiques", définie comme "le rapport entre le soutien public qu'il reçoit et la quantité de gaz à effet de serre évitée", selon cette source.

ArcelorMittal construit son plus gros four électrique d'Europe

L'Elysée anticipe que les projets retenus vont éviter au total l'émission de 3,8 millions de tonnes de CO2 par an, aux alentours de "1% des émissions de la France" ainsi retranchées. Dans le détail, les aides sont destinées à trois cimentiers, Holcim (ex-Lafarge) pour son site de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne, Vicat pour son site de Montalieu en Isère, et Heidelberg Materials France pour son site d'Airvault (Deux-Sèvres). Les autres lauréats sont l'agroindustriel Eurolysine à Amiens (Somme), les chimistes Specialty Operations France (Syensqo) pour son site de Saint-Fons (Rhône), et Ineos Naphtachimie pour son site de Lavera (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'Aluminium Dunkerque pour son site de Loon-Plage (Nord).

En début de semaine, le géant de l'acier ArcelorMittal a confirmé la construction à Dunkerque (Nord) de son plus gros four électrique d'Europe, assurant son "engagement en France" après des mois d'atermoiements. L'investissement total, d'un montant de 1,3 milliard d'euros, doit être financé à hauteur de 50% via le mécanisme de certificats d'économie d'énergie (CEE), un dispositif encadré par l'Etat qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer des projets visant à réduire la consommation d'énergie.