Elon Musk, "un gars sursubventionné" par l'argent public : Emmanuel Macron ironise sur le milliardaire, qui lui répond

Emmanuel Macron et Elon Musk à Paris le 15 mai 2023. ( POOL / MICHEL EULER )

"Tout le monde est fasciné par Starlink", "mais si on est lucide, Elon Musk est probablement l'une des personnes au monde qui a empoché le plus de milliards de dollars des contribuables américains", a lancé le président français Emmanuel Macron mercredi 11 février en Belgique, face à des industriels européens.

Elon Musk, "un gars sursubventionné" par l'Etat fédéral américain. Mercredi 11 février, Emmanuel Macron a cité en exemple le milliardaire pour défendre les investissements publics européens en matière industrielle. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre.

Devant un parterre d'industriels européens à Anvers, en Belgique, le président français a développé son plaidoyer pour une "préférence européenne" et pour des investissements massifs dans des secteurs d'avenir, à financer selon lui notamment par des emprunts communs de l'Union européenne. "Si vous regardez les Etats-Unis, il y a beaucoup d'argent privé", "mais il y a aussi beaucoup d'argent public", notamment dans l'énergie ou le spatial, a-t-il affirmé. "Tout le monde est fasciné par Starlink", "mais si on est lucide, Elon Musk est probablement l'une des personnes au monde qui a empoché le plus de milliards de dollars des contribuables américains", a-t-il lancé. "Elon Musk est avant tout un gars sursubventionné" par l'Etat fédéral, a-t-il ajouté.

Pour Elon Musk, les plus subventionnés sont ses "concurrents, notamment en Europe"

"Bonne nouvelle, ça l'a rendu super innovateur. Et il est devenu compétitif grâce à cette approche américaine", a insisté Emmanuel Macron, estimant qu'il s'agit-là d'une voie à imiter pour les Européens pour rester "dans la course" face aux Etats-Unis ou la Chine. Elon Musk n'a pas tardé à répondre sur son réseau social X, affirmant que les plus subventionnés sont ses "concurrents, notamment en Europe".

"Si vous additionnez tous les financements publics jamais reçus par Tesla et SpaceX, cela ne représente qu'environ 1% de la valeur cumulée de ces entreprises" de voitures électriques et du domaine spatial qu'il a fondées, a-t-il assuré. "En revanche, si vous faites la même chose avec les principales sociétés aérospatiales américaines et européennes, l'argent public qu'elles ont reçu dépasse 100% de leur valeur !", a-t-il estimé.