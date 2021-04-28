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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Unibail-Rodamco-Westfield-Le CA chute à 452,2 millions d'euros au T1
Reuters28/04/2021 à 18:22

28 avril (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE URW.AS :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 (IFRS) EUR 452,2 MLNS CONTRE EUR 790,3 MLNS IL Y A UN AN

* REVENUS LOCATIFS BRUTS AU T1 (IFRS) EUR 388,0 MLNS CONTRE EUR 588,6 MLNS IL Y A UN AN

* COVID-19: LE GROUPE PRÉVOIT QUE L'IMPACT SUR SES PERFORMANCES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2021 RESTERA SIGNIFICATIF

* LE GROUPE MANQUE ENCORE DE VISIBILITÉ SUR L'ÉCHELONNEMENT DE LA REPRISE POUR FOURNIR DES PERSPECTIVES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE À CE STADE

* AU COURS DU TRIMESTRE, LA FRÉQUENTATION A DIMINUÉ DE -58% PAR RAPPORT À 2019 EN EUROPE ET DE -41% AUX ÉTATS-UNIS

* LE FORT RETOUR DE LA FRÉQUENTATION AINSI QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ÉLEVÉ DES DÉTAILLANTS LORS DE LA RÉOUVERTURE ET DE LA LEVÉE DES RESTRICTIONS NOUS RENDENT TRÈS CONFIANTS POUR LA DERNIÈRE PARTIE DE L'ANNÉE ET POUR 2022

* ANNONCE LA VENTE D'UNE PARTICIPATION DE 45 % DANS SHOPPING CITY SÜD (VIENNE) ET LA CESSION PROGRESSIVE D'AUPARK (BRATISLAVA)

* À LA CLÔTURE DES VENTES, URW AURA RÉALISÉ 1,35 MILLIARD D'EUROS SUR LES 4 MILLIARDS D'EUROS PRÉVUS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE CESSION D'ACTIFS EN EUROPE

* AU 31 MARS, 57% DES CENTRES COMMERCIAUX D'URW ÉTAIENT INTERDITS D'ACTIVITÉ À L'EXCEPTION DES MAGASINS "ESSENTIELS"

Texte original sur Eikon ....nGNE98Hfrz Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS

(Rédaction de Gdansk)

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