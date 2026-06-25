Unibail-Rodamco-Westfield boucle sa simplification juridique

La foncière a finalisé sa réorganisation interne visant à simplifier sa structure juridique par une opération de dissociation des actions ordinaires et des actions A.
La modification avait été actée par l'assemblée générale du 6 mai et entraîne la disparition des actions A à compter du 25 juin 2026.
A la suite de cette réorganisation, URW SE est devenue la seule entité cotée sur Euronext Paris (code ISIN inchangé : FR0013326246). Les actionnaires détiennent désormais exclusivement des actions URW SE, sans modification de leur exposition économique et sans impact prévu sur la liquidité.
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