SoftBank confirme son retour au bénéfice trimestriel avec les gains liés à OpenAI

PHOTO DE FICHIER : Le logo de SoftBank est affiché dans un magasin de l'entreprise à Tokyo

SoftBank a ‌publié jeudi un bénéfice net de 248,6 milliards ​de yens sur la période d'octobre à décembre, porté par la hausse de la valeur de son ​investissement dans OpenAI.

Ces résultats, qui marquent le quatrième trimestre consécutif ​positif pour SoftBank, contrastent avec ⁠la perte nette de 369 milliards de yens ‌enregistrée il y a un an.

Le bénéfice du conglomérat japonais a été soutenu ​par la hausse ‌de la valeur de son investissement dans ⁠OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT, même si les investisseurs s'interrogent sur le risque d'une ⁠surexposition à ‌une seule entreprise dans le secteur très ⁠dynamique de l'intelligence artificielle.

Cinq analystes interrogés par LSEG ‌prévoyaient un bénéfice net trimestriel compris ⁠entre un gain de 1.100 milliards de ⁠yens et une ‌perte de 480 milliards de yens.

Au cours des ​neuf mois à fin ‌décembre, OpenAI a permis à SoftBank de réaliser un gain d'investissement de ​2.800 milliards de yens.

Le groupe de Masayoshi Son a désormais investi plus de 30 ⁠milliards de dollars dans l'entreprise, acquérant une participation d'environ 11%, se lançant à corps perdu dans la mêlée qui oppose différents développeurs concurrents de grands modèles linguistiques.

(Anton Bridge; rédigé par Sam Nussey; version ​française Augustin Turpin)