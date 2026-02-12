Tempête Nils: un mort dans les Landes, des rafales à plus de 160 km/h

Des personnes observent la Garonne après de fortes pluies, à Toulouse, le 11 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Accompagnée de vents dépassant 160 km/h, la tempête Nils a balayé la France dans la nuit de mercredi à jeudi avec au moins un mort, un routier tué accidentellement dans les Landes, et 850.000 foyers privés d'électricité, selon les autorités et l'opérateur Enedis.

Face à cet épisode "d'une force peu fréquente", Météo France a placé quatre départements de la moitié sud du pays en vigilance rouge jeudi: Gironde et Lot-et-Garonne pour les crues, l'Aude pour les vents violents et la Savoie pour le risque d'avalanches.

Les Landes, parmi une trentaine d'autres départements dans le sud du pays, étaient placées en vigilance orange. Des rafales y ont été mesurées dans la nuit à 162 km/h à Biscarrosse sur le littoral et 136 km/h à Mont-de-Marsan dans les terres.

Le décès du chauffeur de poids lourd dans les Landes, qui s'est produit sur un axe à quatre voies près de Dax, "est lié à une chute de branche d'arbre", selon la préfecture.

Dans le Tarn-et-Garonne, la préfecture a fait état d'un agent public local gravement blessé à Castelsarrasin, "à la suite de la chute d'un arbre sur son véhicule" lors d'une intervention.

Quelque 850.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin après le passage de Nils, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis, dont 485.000 en Nouvelle-Aquitaine et 318.000 en Occitanie.

- "Vigilance absolue" -

Météo France a relevé dans la nuit des rafales de 145 km/h à Pau, 128 km/h à Béziers, 125 km/h à Toulouse, 124 km/h à Bordeaux et 120 km/h à Auch, neuf départements restant en vigilance orange jeudi pour le phénomène de vents violents, selon le dernier bulletin.

Dans l'Aude, la préfecture a fait état de nombreuses chutes d'arbres et de branches sur la chaussée.

Par précaution, les établissements scolaires ont été fermés dans ce département et les Pyrénées-Orientales, qui pourraient aussi basculer en vigilance rouge jeudi en raison de cette "tempête d'ouest d'une force et d'une ampleur peu fréquentes", selon Météo France.

Dépression hivernale très pluvieuse après un début d'année 2026 déjà très arrosé, Nils se décale jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse.

L'épisode doit prendre fin jeudi matin dans le Sud-Ouest, jeudi soir sur les régions méditerranéennes avec une levée de la vigilance rouge dans l'Aude, voire dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse.

Ces nouvelles précipitations qui laissaient craindre d'importants dégâts sur une végétation déjà fragilisée par les sols détrempés, ont grossi les cours d'eau, avec une vigilance rouge aux crues en Gironde et dans le Lot-et-Garonne - étendue à vendredi - et une vingtaine d'autres départements en vigilance orange jeudi.

À La Réole, en Gironde, les services municipaux ont évacué une trentaine d'habitants des quais face au fleuve en cours de débordement, une dizaine d'entre eux ayant passé la nuit dans un lycée.

"La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener", a déclaré à l'AFP le maire Bruno Marty (Place Publique).

- Une femme secourue -

En Haute-Garonne, une femme a été secourue dans son véhicule partiellement immergé sur la commune de Bonrepos-Riquet, selon les pompiers. Elle avait tenté de franchir une route inondée avant de terminer sa course dans un fossé.

Plus à l'est, des rafales atteignant de 130 à 150 km/h étaient attendues jeudi sur la Méditerranée, où le trafic maritime entre la Corse et le continent est perturbé.

Le trafic routier a également été affecté avec des interdictions de circulation visant les poids lourds, de même que le trafic ferroviaire, notamment en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le Massif central, Cantal et Corrèze sont concernés par une vigilance orange pluie-inondations, alors qu'il est tombé des dizaines de litres d'eau au mètre carré sur le plateau de Millevaches.

Dans les Alpes enfin, la Savoie est en vigilance rouge pour les avalanches jusqu'à jeudi soir, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.

Selon Météo France, les cumuls de neige fraîche sur ces massifs pourraient "atteindre, voire dépasser localement un mètre" et "certaines avalanches de grande ampleur sont à craindre" en raison d'un manteau neigeux "particulièrement instable".

Une vigilance orange vague-submersion concerne aussi jeudi la Corse-du-Sud ; et plus de 50 autres départements sont en vigilance jaune dans le reste du pays face au risque de crues, d'orages, de vents violents, d'inondations ou d'avalanches.