Unibail-Rodamco-Westfield annonce un demi-milliard d'euros de cessions d'actifs

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (+0,18% à 77,76 euros) poursuit son désendettement avec des cessions d'actifs en Europe et aux Etats-Unis pour 0,5 milliard d’euros. Le groupe annonce la signature d'un accord pour la vente de Pasing Arcaden à Munich, en Allemagne, et la finalisation de la vente de Westfield Annapolis, situé à Annapolis, dans le Maryland. Il a accepté de vendre Pasing Arcaden, un centre commercial de 46 300 m² et environ 7 000 m² de bureaux et résidentiels, à Ingka Centres, filiale du groupe Ingka (, pour un prix de cession net de 388 millions d'euros (à 100 %, part URW 51 %).

Dans le cadre de la transaction, URW continuera à gérer le centre pendant une période de transition pouvant aller jusqu'à 24 mois.

URW a également progressé dans la rationalisation de son portefeuille régional américain grâce à la conclusion de la vente de Westfield Annapolis pour 160 millions de dollars (à 100 %, part URW 55 %) à un consortium de partenaires du secteur, dont Centennial et Sandeep Mathrani, fondateur d'Atlas Hill RE, avec le soutien de Waterfall Asset Management et de Lincoln Property Company.

Avec ces transactions réalisées avec une décote mixte de 3,9 % par rapport à la dernière valeur comptable, URW a désormais achevé ou sécurisé 0,6 milliard d'euros de transactions en 2024.

