Unibail-Rodamco: Recul de 26,2% des revenus locatifs au S1
information fournie par Reuters28/07/2021 à 18:26
28 juillet (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
URW.AS :
* URW - RESULTATS AU S1
* REVENUS LOCATIFS NET AU S1 EUR 785 MLNS VERSUS EUR 1,07 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET RÉCURRENT AU S1 EUR 472 MILLION CONTRE EUR 667 MILLION IL Y A UN AN
* VALEUR DE L'ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR) DE LIQUIDATION (EPRA) A ATTEINT 3,24 EUROS PAR ACTION
* URW NE FOURNIT ACTUELLEMENT AUCUNES PERSPECTIVES POUR 2021
* URW - BPA AJUSTÉ RÉCURRENT AU S1 EUR 3,24 VERSUS EUR 4,65 IL Y A UN AN
* TOUS LES CENTRES COMMERCIAUX SONT DÉSORMAIS OUVERTS ET FONCTIONNELS, CE QUI ENCOURAGE LA REPRISE DE LA FRÉQUENTATION ET DES VENTES LORSQUE LES RESTRICTIONS SERONT LEVÉES
* LES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT LES PERTURBATIONS LIÉES AU COVID-19, AINSI QU'UNE RÉSILIENCE CONTINUE DANS DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DIFFICILES
* L'IMPACT DU COVID-19 DEVRAIT SE POURSUIVRE PENDANT UNE PARTIE DU S2 2021
* LE GROUPE A ÉGALEMENT ÉTÉ EN MESURE DE ROUVRIR TOUTES SES ACTIVITÉS, BIEN QUE CERTAINES RESTRICTIONS SUBSISTENT, TELLES QUE DES CAPACITÉS LIMITÉES DANS CERTAINS SITES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Amsterdam
|+3.15%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer