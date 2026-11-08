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Franceinfo regrette d'avoir donné la parole à un enfant insultant Emmanuel Macron
information fournie par AFP 08/11/2026 à 11:54

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La direction de franceinfo exprime ses regrets après que des propos insultants ont été tenus en direct par un enfant lors de la manifestation parisienne samedi ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La direction de franceinfo exprime ses regrets après que des propos insultants ont été tenus en direct par un enfant lors de la manifestation parisienne samedi ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La direction de franceinfo a exprimé ses regrets après que des propos insultants ont été tenus en direct par un enfant lors de la manifestation parisienne pour la jeunesse et contre la vie chère samedi, dans une déclaration sur X.

Lors du défilé, une journaliste de la chaîne télé a interviewé en direct un enfant de 8 ans manifestant avec son père, l'interrogeant sur ses motivations. Sur ces images, dont un extrait a ensuite été posté sur les réseaux sociaux, on voit l'enfant répondre en proférant une insulte à l'égard du chef de l'État puis envers les policiers.

Recadré par la journaliste qui lui suggère de ne pas dire "de gros mots", il l'insulte de nouveau avant d'afficher son soutien aux lycéens, pour qui "c'est un peu difficile", dit-il.

Dimanche, cette vidéo avait été vue par 3,8 millions de personnes sur le réseau X.

"La direction de franceinfo regrette que des propos insultants aient été tenus en direct par un enfant lors d’une manifestation", a-t-elle écrit tard samedi soir.

"Même si ces propos ont été recadrés par la présentatrice nous n’aurions pas dû donner la parole à un enfant", a-t-elle ajouté, précisant que "des consignes en ce sens ont été rappelées" auprès de la rédaction.

Emmanuel Macron
17 octobre
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4 commentaires

  • 12:26

    Tous ces enfants qui crient et qui cassent, par crainte de devenir un jour adultes.
    Peter Pan fait des ravages.

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