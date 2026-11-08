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Un homme retrouvé mort dans un appartement à Paris, la gorge en partie tranchée
information fournie par AFP 08/11/2026 à 12:17

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Un homme a été retrouvé mort la gorge en partie tranchée, avec également de nombreuses blessures au visage, samedi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme a été retrouvé mort la gorge en partie tranchée, avec également de nombreuses blessures au visage, samedi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme a été retrouvé mort la gorge en partie tranchée, avec également de nombreuses blessures au visage, samedi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris, a indiqué dimanche une source policière.

L'alerte a été donnée par un habitant de l'immeuble, intrigué que la porte d'un voisin soit ouverte depuis deux heures, selon la même source.

Les policiers dépêchés sur place vers 21H00 ont découvert le corps d'un homme allongé sur un lit, dissimulé sous une couette, dans une chambre de l'appartement, a précisé la source policière.

La victime présentait de nombreuses blessures sur le visage et des plaies d'égorgement sur le cou, sa gorge étant en partie tranchée, a-t-elle décrit, précisant que l'appartement était en désordre.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué que samedi "en début de soirée, le corps sans vie d'un homme (avait été) découvert dans un appartement situé dans le 14e arrondissement", sans donner de précision sur le type de blessures relevées.

Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte, a-t-il précisé.

"De nombreuses investigations sont en cours, une autopsie est notamment prévue dans les prochaines heures", a noté le parquet.

Un magistrat s'est rendu sur place. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, selon la source policière.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:27

    Pourquoi avoir illustré l'information de ce crime avec une photo de la police ?

    Tout ce que rapporte l'AFP semble prouver que la police n'est pour rien dans ce meurtre.

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