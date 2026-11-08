Un homme retrouvé mort dans un appartement à Paris, la gorge en partie tranchée

Un homme a été retrouvé mort la gorge en partie tranchée, avec également de nombreuses blessures au visage, samedi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme a été retrouvé mort la gorge en partie tranchée, avec également de nombreuses blessures au visage, samedi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris, a indiqué dimanche une source policière.

L'alerte a été donnée par un habitant de l'immeuble, intrigué que la porte d'un voisin soit ouverte depuis deux heures, selon la même source.

Les policiers dépêchés sur place vers 21H00 ont découvert le corps d'un homme allongé sur un lit, dissimulé sous une couette, dans une chambre de l'appartement, a précisé la source policière.

La victime présentait de nombreuses blessures sur le visage et des plaies d'égorgement sur le cou, sa gorge étant en partie tranchée, a-t-elle décrit, précisant que l'appartement était en désordre.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué que samedi "en début de soirée, le corps sans vie d'un homme (avait été) découvert dans un appartement situé dans le 14e arrondissement", sans donner de précision sur le type de blessures relevées.

Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte, a-t-il précisé.

"De nombreuses investigations sont en cours, une autopsie est notamment prévue dans les prochaines heures", a noté le parquet.

Un magistrat s'est rendu sur place. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, selon la source policière.