Unibail-Rodamco-Les nouvelles restrictions pourraient peser sur le T4

PARIS, 1er novembre (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS a publié dimanche des résultats en baisse sur les neuf premiers mois de l'année et prévenu que le retour au confinement dans une partie de l'Europe pourrait peser sur son activité et ses finances au quatrième trimestre. Le groupe franco-néerlandais, numéro un mondial de l'immobilier commercial, a réalisé sur la période janvier-septembre un résultat net courant de 945 millions d'euros, en repli de 29,5% par rapport aux neuf premiers mois de l'an dernier. S'il note un ralentissement de la baisse de fréquentation de ses centres commerciaux en septembre, il explique dans un communiqué que "les nouvelles restrictions mises en place en Europe pourraient affecter la reprise et les résultats du quatrième trimestre". Affaibli par la crise du coronavirus, Unibail-Rodamco-Westfield a lancé mi-septembre un plan de renforcement de son bilan qui prévoit à la fois une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes et quatre milliards d'euros de cessions d'actifs. Ce plan se heurte toutefois à l'opposition d'une partie des actionnaires, emmenés par les hommes d'affaires Léon Bressler et Xavier Niel. (Marc Angrand)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam +1.13%