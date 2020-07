Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail: Nette reprise de la fréquentation des centres commerciaux Reuters • 29/07/2020 à 20:31









PARIS (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi une nette reprise de l'activité de ses centres commerciaux, après avoir été contraint à la mi-mars de fermer la quasi-totalité d'entre eux dans le cadre des mesures de confinement décidées pour lutter contre le coronavirus. Au total, le leader européen du secteur a ainsi accusé une baisse de 14,2% de ses loyers nets à 1.065 millions d'euros au premier semestre et de 27,2% de son résultat net récurrent. Au 30 juin 2020, 97% des magasins des centres commerciaux du groupe en Europe étaient ouverts et 77% aux Etats-Unis. "La fréquentation dans les centres européens montre des signes de reprise encourageants", souligne dans un communiqué le groupe, qui gère notamment le Forum des Halles à Paris. Dans les régions où les centres commerciaux ont rouvert il y a 11 à 12 semaines, elle atteint en général 80 à 90% du niveau de 2019. En Espagne et en France, où la plupart des centres commerciaux ont rouvert plus tard, les tendances sont similaires, précise-t-il. L'activité d'Unibail a également fortement souffert des annulations de congrès et d'expositions au premier semestre. Au 29 juillet, 191 manifestations prévues en 2020 ont été annulées et 95 reportées, dont 26 en 2021. Le groupe n'a pas annoncé de nouveaux objectifs financiers pour 2020, jugeant la situation sanitaire encore trop incertaine. Le groupe Klépierre, concurrent d'Unibail, a également fait état d'une reprise du même ordre de l'activité de ses centres commerciaux (85% du niveau de l'an dernier) depuis leur réouverture. Le groupe a vu ses revenus locatifs nets reculer de 8,9% au premier semestre. (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam -0.82% KLEPIERRE Euronext Paris -1.24%