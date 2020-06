Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail évoque une reprise "très encourageante" pour ses centres commerciaux Reuters • 02/06/2020 à 10:23









(Actualisé avec précisions, citation et cours de Bourse) PARIS, 2 juin (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS a annoncé mardi que 65 de ses 90 centres commerciaux dans le monde avaient rouvert à la suite de la levée des mesures de confinement imposées face à la pandémie de coronavirus, une reprise jugée "très encourageante" au vu du niveau de fréquentation plus élevé qu'attendu. Avec la réouverture des centres en Espagne le 8 juin, puis de ceux à Londres le 15 juin, le groupe s'attend à avoir au moins 87% de ses centres commerciaux ouverts d'ici cette dernière date. Le groupe ajoute que depuis leur réouverture, ses centres commerciaux ont enregistré un retour progressif de leur fréquentation, en général à des niveaux supérieurs à ce qui était anticipé. En France, la fréquentation des centres ayant rouvert le 11 mai atteint désormais plus de 60% du niveau de l'an dernier. Dans les centres de région parisienne, qui ont seulement rouvert le 29 ou le 30 mai, la fréquentation du samedi a atteint 65% des niveaux de 2019. "Même si nous ne sommes pas encore revenus à la normale, la réouverture de nombreux centres du groupe (...) est très encourageante", juge Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, cité dans le communiqué. Les données de chiffres d'affaires des commerçants ne soient pas encore disponibles mais les informations remontées par les enseignes témoignent en général de paniers moyens et de taux de conversion plus élevés que la normale, "ce qui laisse augurer d'un impact positif sur les chiffres d'affaires", indique le groupe. A la Bourse de Paris, l'action Unibail-Rodamco bondit mardi de 9,16% à 57,92 euros à 10h23, signant de loin la plus forte hausse du CAC 40 .FCHI (+1,81%). Le titre a repris près de 40% depuis un point bas touché le 22 mai mais il reste encore 55% en dessous de son dernier point haut du 17 février. (Blandine Hénault)

Valeurs associées UNIB-RODAM-WES STPL Euronext Amsterdam +11.50% CAC 40 Euronext Paris +2.10%