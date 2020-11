Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Bressler et Niel insistent sur un recentrage sur l'Europe Reuters • 10/11/2020 à 10:32









PARIS, 10 novembre (Reuters) - Léon Bressler et Xavier Niel ont déclaré mardi dans un communiqué après leur élection au conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS : * VOULOIR FAVORISER UNE STRATÉGIE DE RECENTRAGE DU GROUPE SUR LES ACTIFS EUROPÉENS Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam +32.88%