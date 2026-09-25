Une visibilité financière jusqu'en 2029 pour Nanobiotix

Nanobiotix revendique, au 30 juin 2026, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 110,9 MEUR, un montant qui permettrait, sur la base de son plan opérationnel actuel et de ses projections financières, de financer ses opérations jusqu'en 2029.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le 1er semestre 2026 s'est élevée à 34,3 MEUR, soit une perte de base par action de 0,70 EUR, à comparer à une perte de base par action de 0,11 EUR sur la même période en 2025.

Le total de son chiffre d'affaires et de ses autres produits d'exploitation a atteint 5,6 MEUR pour le 1er semestre 2026, contre 26,6 MEUR un an auparavant. Cette variation est principalement due à un impact positif significatif, hors trésorerie et non récurrent, d'un montant de 21,2 MEUR enregistré au 1er semestre 2025, à la suite du transfert du sponsorship de l'étude NANORAY-312 à Johnson & Johnson.

La société de biotechnologie ajoute que ses coûts de R&D pour le 1er semestre 2026 se sont contractés à 12,7 MEUR, contre 14,5 MEUR pour la même période en 2025, tandis que ses frais SG&A pour le 1er semestre 2026 ont diminué à 10,8 MEUR, contre 11,3 MEUR enregistrés sur la même période en 2025.