Une violente tempête de neige frappe le nord-est des États-Unis

Une violente tempête de neige s'est abattue lundi sur certaines régions du nord-est des États-Unis, impactant les déplacements de millions d'habitants en raison des conditions météorologiques dangereuses qui ont entraîné la fermeture de routes, l'interruption du service ferroviaire et l'annulation de quelque 5.700 vols.

Des milliers de foyers et d'entreprises se sont retrouvés sans électricité et les autorités, dont le maire de New York, Zohran Mamdani, ont ordonné aux habitants de rester chez eux en raison du blizzard. De nombreuses écoles ont été fermées dans toute la région.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré avoir mobilisé 100 membres de la Garde nationale pour apporter leur aide à Long Island, à New York et dans le bas de la vallée de l'Hudson, des régions qui devraient être les plus touchées par les fortes chutes de neige et les vents côtiers. La tempête a contraint lundi à la fermeture du complexe du siège des Nations unies à Manhattan.

Plus de 38 centimètres de neige étaient tombés lundi à 8 heures sur Central Park à New York, et 13 à 15 centimètres supplémentaires devraient tomber avant que la tempête ne s'atténue en fin d'après-midi, a déclaré Bob Oravec, météorologue au Centre de prévision météorologique du Service météorologique national.

Environ 15 cm de neige ont été enregistrés jusqu'à présent à Boston, 30 cm à Philadelphie, et entre 30 et 45 cm dans une grande partie du Delaware et du sud de la Nouvelle-Angleterre.

La tempête devrait s'atténuer à New York lundi après-midi, mais Boston et le nord de la Nouvelle-Angleterre connaîtront des chutes de neige jusqu'à lundi soir.

BLIZZARD

En raison des vents violents, la tempête de neige répond aux critères d'un blizzard : un blizzard est accompagné de rafales de vent de plus de 56 km/h, qui durent trois heures ou plus, a déclaré Bob Oravec.

"C'est une tempête assez importante, et il s'agit clairement d'un blizzard", avec des rafales de vent d'environ 65 à 100 km/h du Delaware à New York en passant par Boston, a déclaré Bob Oravec, ajoutant qu'"il faudra probablement une semaine pour déblayer la neige".

Selon le site de suivi FlightAware.com, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 5.700 vols lundi matin et en avaient retardé 900 autres. Plus de 1.600 vols ont déjà été annulés pour mardi. La plupart des annulations et des retards concernaient le nord-est des États-Unis, notamment les aéroports internationaux John F. Kennedy et LaGuardia de New York, l'aéroport Logan de Boston et l'aéroport international Newark Liberty.

Selon le département de la Sécurité intérieure, certaines parties du nord-est des États-unis pourraient recevoir jusqu'à 60 cm de neige et les rafales de vent pourraient atteindre 112 km/h, augmentant le risque de chutes d'arbres et de coupures de courant.

Dans un point sur la situation publié dimanche, l'agence a déclaré que, malgré l'interruption de son financement, le travail de réponse aux catastrophes de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) se poursuit sans interruption, y compris les déplacements du personnel, les opérations d'urgence et l'aide essentielle aux personnes touchées par des catastrophes en cours, la sécurité des personnes et la protection des biens restant les priorités absolues.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que l'administration de Donald Trump avait ordonné à la FEMA de suspendre le déploiement de centaines de travailleurs humanitaires dans les zones sinistrées à travers le pays pendant la fermeture du DHS.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré l'état d'urgence et demandé aux fonctionnaires de rester chez eux. Le Connecticut a interdit l'accès des véhicules commerciaux aux autoroutes à accès limité, à l'exception des livraisons d'urgence et essentielles.

Les lignes de train et de bus dans le New Jersey ont été interrompues, tandis que la Rhode Island Public Transit Authority a déclaré qu'elle suspendrait tous ses services du dimanche soir au lundi et qu'elle n'annoncerait leur reprise qu'une fois que les conditions se seraient améliorées.

