"Une victoire totale des Républicains serait inflationniste" (Carmignac)

(AOF) - "L'élection du 5 novembre se déroule dans un contexte financier plus fragile que ne le laissent supposer les performances récentes de l’économie américaine", soulignent Raphael Gallardo, chef économiste de Carmignac, et Kevin Thozet, membre du comité d'investissement. "Une victoire totale des Républicains serait inflationniste et aggraverait dangereusement le déficit public. Les rendements obligataires augmenteraient fortement", poursuivent-ils.

Dans le cas contraire, ajoutent-ils, en cas de victoire totale des Démocrates, Harris "financerait son agenda social et dirigiste par une forte hausse de la fiscalité du capital, fragilisant ainsi un marché actions déjà onéreux".

Quel que soit le vainqueur de la présidentielle américaine, la probabilité accrue d'une paralysie du Congrès pourrait, de manière contre-intuitive, se traduire par un environnement de marché favorable au début de 2025. La réinstauration du plafond de la dette conduirait à l'injection de nouvelles liquidités dans le système, le Trésor américain puisant (à nouveau) dans son compte de dépôt auprès de la Fed.

De même, compte tenu de la difficulté pour un gouvernement divisé d'adopter d'importantes mesures de stimulus budgétaire, la Réserve Fédérale pourrait être amenée à assurer la plus grande partie du soutien à l'économie sans avoir à se préoccuper du retour des pressions inflationnistes.