Une vice-présidente de la BofA tuée lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square

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* Selon la police de New York, l'attaque de Times Square semblait être un acte aléatoire

* Une suspecte âgée de 49 ans a été tuée après l'intervention de la police

* Cet incident remet la sécurité à l'ordre du jour à New York

(Article entièrement réécrit, avec des détails tirés d'une note de service de Bank of America)

par Saeed Azhar et Manya Saini

Une vice-présidente de la Bank of America BAC.N a été tuée lors d’une agression à l’arme blanche à Times Square, à New York, a annoncé mardi la deuxième plus grande banque américaine. Il s’agit d’un incident aléatoire qui s’est produit en plein jour, au cœur du quartier touristique de la ville.

L'incident a paralysé lundi les rues du quartier de Midtown Manhattan, tandis que les véhicules d'urgence ont afflué entre les gratte-ciel.

La victime est Erin Piacenti, âgée de 32 ans, selon la police de New York. Bank of America a confirmé la perte d’une collaboratrice et une note interne consultée par Reuters a confirmé son identité. Mme Piacenti était vice-présidente au sein de l’unité chargée de la sélection des activités et des conflits d’intérêts de BofA, selon son profil LinkedIn.

“Nous sommes sous le choc et profondément attristés par la perte tragique de notre collègue. C’était une collaboratrice appréciée qui nous manquera énormément. Nos pensées vont à sa famille et à tous ses proches,” a déclaré mardi le géant bancaire américain dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters. Les bureaux de la BofA à Manhattan sont situés à deux pas de Times Square, au One Bryant Park.

Un homme de 68 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a également été blessé à l'arme blanche lors de l'attaque et se trouvait dans un état stable, a indiqué la police de New York (NYPD) dans un communiqué.

La commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, a déclaré que l’attaque, qui s’est produite lundi vers 16 h 24 (heure de l’Est) aux abords de la 42e rue Ouest et de la 7e avenue, semblait être aléatoire et non provoquée.

La police de New York a précisé que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Pamela Cisneros, une femme de 49 ans, qui brandissait deux grands couteaux et s’avançait vers eux. Les agents ont tiré sur Mme Cisneros, qui a ensuite été déclarée morte. Mme Tisch a indiqué que Mme Cisneros avait des antécédents psychiatriques avérés.

INTERVENTION DES ÉQUIPES DE SÉCURITÉ

Matthew Koder, président de la division Global Corporate & Investment Banking de Bank of America, a décrit Mme Piacenti comme une “collègue et amie très appréciée” dans une note interne consultée par Reuters.

“Erin était une membre appréciée de l’équipe chargée de la sélection des activités et des conflits d’intérêts; elle avait rejoint la banque il y a 18 mois,” a écrit M. Koder dans cette note. “Sa disparition est profondément ressentie par beaucoup.”

M. Koder a indiqué que les équipes de sécurité de Bank of America étaient “pleinement mobilisées pour soutenir l’enquête policière en cours et pour assurer la sécurité de nos bureaux et de nos collaborateurs”.

L’année dernière, un cadre supérieur de Blackstone BX.N a été tué lorsqu’un homme armé d’un fusil d’assaut est entré dans le hall d’un immeuble de bureaux de Midtown Manhattan et a ouvert le feu.

En 2022, un employé de Goldman Sachs GS.N a été abattu lors d’une attaque aléatoire et non provoquée alors qu’il se trouvait dans un train reliant Brooklyn à Lower Manhattan.

Et en 2024, Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare , a été abattu devant un hôtel de Manhattan lors de ce que les forces de l’ordre ont qualifié d’assassinat prémédité. Le mois dernier, Luigi Mangione a reconnu devant le tribunal avoir abattu le dirigeant de la compagnie d’assurance santé.

Malgré ces incidents très médiatisés, des données récentes montrent que la criminalité à New York est en baisse. Le mois dernier, la police de New York (NYPD) a indiqué que la ville avait enregistré le plus faible nombre de fusillades, de victimes de fusillades et de meurtres jamais enregistré, tant pour les sept premiers mois de l’année que pour le mois de juillet.