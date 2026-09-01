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Une vice-présidente de Bank of America tuée lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 16:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Erin Piacenti, vice-présidente de Bank of America BAC.N , a été tuée lundi lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square, a rapporté mardi Bloomberg News, citant le département de police de la ville de New York.

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