Une vice-présidente de Bank of America tuée lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Erin Piacenti, vice-présidente de Bank of America BAC.N , a été tuée lundi lors d'une agression à l'arme blanche à Times Square, a rapporté mardi Bloomberg News, citant le département de police de la ville de New York.
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