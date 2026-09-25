Une tempête venant du nord-est devrait perturber les transports, inonder des sous-sols et provoquer des coupures d'électricité le long de la côte est des États-Unis

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(Ajoute les annulations de concerts et les reports de rencontres sportives)

Une forte tempête venant du nord-est devrait provoquer des inondations, de puissantes rafales de vent, de fortes pluies et des courants d'arrachement sur les régions de la côte Est, du Maine à Washington, D.C., ce week-end, et perturber les horaires des vols alors que les dirigeants mondiaux quittent New York à l'issue de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies.

* L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué vendredi que les vols au départ des trois principaux aéroports de la région de New York pourraient être perturbés par des vents violents.

* American Airlines AAL.O , JetBlue JBLU.O et United Airlines UAL.O ont supprimé les frais de modification pour les vols concernés, encourageant leurs clients à reporter leurs voyages prévus entre vendredi et dimanche dans le Nord-Est.

* Le Service météorologique national a indiqué que des vents pouvant atteindre 55 miles par heure (88,5 km/h) dans certaines régions pourraient rendre la conduite difficile.

* Les autorités de la ville de New York ont mis en garde contre d'éventuelles inondations de sous-sols, des coupures d'électricité et des perturbations dans les transports.

* La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a prévenu que le trafic pourrait être perturbé dans le nord-est en raison de la tempête.

* Le Global Citizen Festival en plein air, prévu dimanche à Central Park à Manhattan, ainsi que les concerts d’Ed Sheeran près de Boston vendredi et samedi, qui devaient tous deux attirer plus de 50 000 spectateurs, ont été annulés.

* La Ligue majeure de baseball a reporté à vendredi le match de dimanche à Boston entre les Cubs de Chicago et les Red Sox de Boston; les deux équipes disputeront désormais un programme double au Fenway Park. Les Yankees de New York ont quant à eux avancé à vendredi après-midi leur match à domicile de samedi contre les Orioles de Baltimore.

* Alors que l’Assemblée générale des Nations unies touche à sa fin, figurent parmi les orateurs prévus ce week-end devant l’Assemblée générale le vice-président chinois et les ministres des Affaires étrangères du Canada, de l’Allemagne, de l’Inde et de la Russie. "L’ONU a toujours résisté et surmonté les tempêtes, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment", a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric lorsqu’il a été interrogé sur la tempête imminente.